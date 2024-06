Koersdoel Adyen 1.600 euro

Het aandeel Adyen N.V. EO-,01 (ADYEN) eindigde op 1.125 euro na een daling van 0,7%.

TA-commentaar Investtech: “Het aandeel is niet op een lagere koers gesloten sinds 4 januari. Technisch ziet het er ook niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn en een verdere daling is waarschijnlijk.”

Het aandeel noteert 50 keer de winst. TradingView geeft aan dat Adyen technisch een sell en fundamenteel een buy is met een koersdoel van 1.600 euro.

Exactitudeconsultancy.com publiceerde eerder: “De bank-, financiële diensten- en verzekeringssector (BFSI) is de dominante sector in termen van eindgebruikers en zal naar verwachting de grootste impact hebben op de digitale betalingsmarkt. De manier waarop verzekeringsmaatschappijen, financiële dienstverleners en beursvennootschappen geld uitkeren en ontvangen, is de afgelopen jaren dramatisch veranderd. Als gevolg hiervan stimuleert een toename van de vraag naar digitale betalingen voor binnenlandse en grensoverschrijdende transacties vooral de groei in de BFSI-sector. Bovendien is de BFSI-sector getuige van een toename van de voorkeuren van consumenten voor digitale betalingen als gevolg van het toegenomen internetgebruik en de snelle adoptie van smartphones. Banken daarentegen verbeteren hun digitale betalingsaanbod om te kunnen concurreren met andere aanbieders van oplossingen, zoals Google, Facebook en Amazon. Verwacht wordt echter dat het retail- en e-commercesegment tijdens de prognoseperiode het snelst zal groeien als gevolg van een aanzienlijke toename van het consumentengebruik van mobiele betaaloplossingen voor retailbetalingen. Bovendien wordt verwacht dat de aanhoudende trend van onbemande gemakswinkels lucratieve groeimogelijkheden voor dit segment zal creëren.”

Geschreven door: Eddy Schekman

