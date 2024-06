Koersdoel Morningstar voor ASML 1.050 euro

Het aandeel ASML Holding NV (ASML) ontwikkelde zich positief en steeg 1,5% naar een slotstand van 958 euro.

TA-commentaar Investtech: “Het aandeel verbrak hiermee het vorige record van 7 maart en bereikte een nieuwe topnotering. De afgelopen week is het aandeel 8,7% gestegen. Technisch ziet het er ook goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn, heeft marginaal de weerstand rond 950 euro verbroken en een verdere stijging is waarschijnlijk.”

Het vertrouwen voor de langere termijn is ook bij Morningstar’s aandelenanalist Javier Correonero, die ASML en de chipsector volgt, toegenomen en daarom verhoogt hij de Fair Value naar 900 van eerder 790 euro. Het gemiddelde koersdoel van sell-side analisten zoals samengesteld door Morningstar Pitchbook bedraagt 1.050 euro per aandeel.

Voor de korte termijn blijft er volgens de analist nog wat onzekerheid bestaan over de vraag of ASML voldoende orders kan binnenhalen om de guidance voor 2025 te halen. Volgens Correonero biedt elke correctie van de aandelenkoers die uit dat sentiment kan voortkomen, een goede gelegenheid om dit Wide Moat aandeel te kopen, aangezien het langetermijnbeeld sterk blijft.

