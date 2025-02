Koersdreun Besi op licht lager Damrak

De AEX is donderdagochtend licht lager van start gegaan. Na vijftien minuten handelen stond de index 0,2% lager op 940 punten. Besi ging onderuit na de publicatie van tegenvallende kwartaalcijfers.

Besi zag de omzet in het vierde kwartaal van 2024 met 2% dalen ten opzichte van een kwartaal eerder. De chipmachinefabrikant had zelf een stabiele tot licht stijgende omzetverwachting afgegeven, en ook analisten hadden op een stijging gerekend. Het aandeel kreeg een koersdreun van 10%.

Voorbeurs opende ook Aegon de boeken over het afgelopen jaar. De verzekeraar heeft in 2024 de eigen winstverwachting gehaald en verhoogde het dividend. Het aandeel verloor 7%.

NN Group presteerde in 2024 wat beter ten opzichte van een jaar eerder, en heeft zijn financiële doelstelling voor 2025 al bereikt. Ook kondigde het een nieuw aandeleninkoopprogramma aan. Het aandeel won 5,7%.

In de Midkap ging SBM Offschore liefst 11% omhoog. Het meldde recordcijfers over 2024.

De AEX sloot gisteren 0,5% lager op 942,28 punten. Philips verloor liefst 11,1%. Het bedrijf heeft last van een tegenvallende vraag uit China. De jaarcijfers waren min of meer in lijn met de analistenverwachtingen. De vooruitzichten vielen echter tegen.

ASR was een grote stijger onder de hoofdfondsen. De verzekeraar presenteerde betere cijfers dan verwacht. Zonder specifiek nieuws was Unilever (+1,5%) de grootste stijger in de AEX. Vopak verloor in de Midkap 7,4%. Het opslagbedrijf voor olie, gas en chemische producten publiceerde cijfers die in lijn waren met de analistenverwachtingen, maar de outlook viel beleggers tegen.

“De geopolitieke spanningen, vrees voor Amerikaanse importheffingen en winstnemingen na tegenvallende cijfers van onder andere Philips (-11,1%) en Glencore (-7,3%) drukten de stemming op de Europese beurzen. Na een flinke rally sinds eind vorig jaar, sloot de Stoxx Europe 600-index gisteren 0,9% onder de recordstand van dinsdag. Niet vreemd, dat er een keer een kleine correctie volgt. Alle grote Europese aandelenbeurzen sloten in de min. Met uitzondering van nutsbedrijven (+0,6%) eindigden alle aandelensectoren in het rood”, zegt Simon Wiersma van ING.

Op Wall Street sloot de Dow Jones-index 0,2% gisteren hoger. De breder samengestelde S&P 500 ging 0,2% omhoog en techbeurs Nasdaq pluste 0,1%.

De Aziatische beurzen stonden donderdag in de min. De Japanse Nikkei-index verloor 1,3% tot 38.646,69 punten en de HangSeng-index gaf 1% prijs op 22.707,55 punten.

