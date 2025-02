Koersdreun Prosus op lager Damrak

De AEX is maandagochtend lager van start gegaan. Na vijftien minuten handelen stond de index 0,7% in de min op 931 punten. Een flink verlies voor Prosus trok de index omlaag.

Prosus neemt Just Eat Takeaway over voor 4,1 miljard euro. De investeerder biedt 20,30 euro per aandeel voor het beursgenoteerde bedrijf, zo werd vanmorgen bekend. Het bod komt overeen met een overnamepremie van 63% ten opzichte van de slotkoers van het aandeel van het bedrijf op vrijdag. Beleggers verwelkomden het bod niet, want Prosus verloor bij opening 7%. Just Eat Takeaway, genoteerd in de Midkap, spoot daarentegen 53% omhoog.

De CDU/CSU heeft gisteren de verkiezingen in Duitsland gewonnen, terwijl de AfD in grootte verdubbelde. “Doordat een aantal kleine partijen de kiesdrempel net niet heeft gehaald, lijkt een coalitie met de verliezende SPD de grootste kans te maken. Dit biedt mogelijk ruimte voor een soepeler begrotingsbeleid en extra overheidsuitgaven en -investeringen. In reactie op de uitslag, noteert de euro vanmorgen iets sterker op $1,051 tegenover de dollar”, zegt Simon Wiersma van ING. De Duitse DAX ging vanmorgen bij opening licht omhoog.

Deze week zullen ASMI, AMG, JDE Peet’s, Just Eat Takeaway en Wolters Kluwer de boeken over het laatste kwartaal openen.

De AEX leverde vrijdag 0,1% in en sloot op 937,58 punten. De hele dag schommelde de index rond de slotstand van donderdag. Besi was grootste stijger. Het klom 2,3%. Ook Prosus en IMCD deden het goed.

Op Wall Street sloot de Dow Jones-index vrijdag 1,7% lager. De Nasdaq eindigde met een verlies van 2,2% en de brede S&P500-index leverde 1,7% in. Dit was de slechtste beursdag voor de S&P 500 sinds 18 december. Diverse data wezen op afnemende economische groei en ook de consument lijkt terughoudender dan voorheen, een teken dat de binnenlandse consumptie onder druk kan komen te staan. Een belangrijk nieuwsfeit deze week komt woensdagavond, als Nvidia de cijfers over het afgelopen kwartaal publiceert.

De Aziatische beurzen noteerden vanmorgen verdeeld. De Japanse beurs stond licht hoger, terwijl de Hang Seng in Hongkong juist licht lager noteerde.

