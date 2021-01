Koersdruk houdt aan

Na een teleurstellende beursdag zullen de koersen vandaag onder druk blijven staan.

Na de sell-off in de VS is het sentiment verslechterd. Dow Jones was gisteren -2,1% en Nasdaq -2,6%. In de premarket staan de VS-indices lager tot -0,7% voor de Nasdaq. Ook pijnlijke verliezen in Azië. Nikkei -1,9%, Shanghai -1,7%, Sensex -1,0%, Hong Kong -2,5% en Australië -1,9%.

Op Wall Street gaat de sell-off gepaard met een hoge omzet. Het was de drukste handelsdag sinds 2007. Sommigen zullen dat zien als een indicatie dat even flink aan de beursboom is geschud voordat aan een nieuwe opgaande beweging kan worden begonnen. Fundamenteel is er angst voor de ontwikkeling van het coronavirus en de druk op VS-president Biden om het steunpakket van 1.900 miljard dollar te verlagen. Bovendien het Fed-president Powell gewaarschuwd voor de ontwikkeling van de economie.

Euro/dollar 1,2103. Euro/yuan 7,8616. Bitcoin/dollar 31.576. Goud -0,4% op 1.836,25. Brent -0,8% op 52,43 dollar.

Hoge RSI

Top-5 AEX-aandelen met de hoogste RSI: ASMI, Unilever, KPN, Galapagos en ASML.

De RSI voor de AEX staat op 54,65 onder druk, maar heeft het ideale instapmoment nog niet bereikt.

Geschreven door: Eddy Schekman



