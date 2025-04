Koersen flink lager door escalerende handelsoorlog

Alles staat flink lager door de escalerende handelsoorlog. VS futures -3%, Nikkei -6.0%, Shanghai -6,1%, Hong Kong -9,4% en Stoxx -3,5%. Bitcoin lijkt het allemaal gelaten over zich heenkomen met een verlies van 1,3% op 77.173 dollar, maar technisch is een daling mogelijk naar 60.000. Brent -2,4% op 64.00 dollar. Wees voorzichtig met verraderlijke stijgingen.

Wereldwijde aandelen en grondstoffen bleven maandag dalen, terwijl de obligatiemarkten stegen toen beleggers in veiligheid vluchtten te midden van de groeiende vrees dat de escalerende handelsoorlog van president Trump een wereldwijde recessie zou kunnen veroorzaken. De uitverkoop werd geïntensiveerd nadat China wraak nam op de VS, terwijl de regering-Trump geen tekenen van vertraging of compromis bood.

Aandelen in Hongkong daalden maandag in de vroege handel met 2.144 punten of 9,4% tot 20.710, een tweede sessie van forse verliezen en het laagste punt in twee maanden. De uitverkoop weerspiegelde wijdverbreide paniek in alle sectoren, omdat beleggers risicovollere activa ontvluchtten te midden van een escalerende wereldwijde handelsoorlog en de groeiende vrees voor een recessie. Op vrijdag lanceerde China een vergeldingstarief van 34% op Amerikaanse goederen, in navolging van de eerdere stappen van Washington, en onthulde het nieuwe handelsbeperkingen, waaronder exportcontroles op zeldzame aardmetalen die op weg zijn naar de VS, met onmiddellijke ingang. Peking voegde ook 16 Amerikaanse bedrijven toe aan zijn exportcontrolelijst en bestempelde nog 11 als ‘onbetrouwbare entiteiten’. Ondertussen daalden de Amerikaanse futures scherp, waarbij het Witte Huis geen tekenen van terugtrekking vertoonde, zelfs niet na een tweedaagse nederlaag op Wall Street als gevolg van de ingrijpende tarieven van president Trump op belangrijke handelspartners. Vroege verliezers waren Pop Mart Intl. (-15,3%), Kuaishou Tech -12,7%), Geely Auto (-12,5%), Trip.com (-11,9%) en Li Auto (10,7%).

Volgende bodem voor AEX ligt rond 780

