Koersen onder druk en vlucht in veilige havens

De aandelenmarkten staan onder druk door de toename van het aantal dodelijke slachtoffers in China als gevolg van het coronavirus. Azië is flink lager en Europa zal meer dan 0,8% lager openen.

Beleggers vluchten weer in veilige havens. Goud is +0,53% op 1.578,70. Duitse Bunds -0,006 op min 0,377%. US Bonds -0,027 op 1,567%. Aandelenkoersen staan onder zware druk. Taiwan, voor het eerst weer open na het Maanfeest, staat 5,6% lager. Nikkei, Hong Kong en Kospi staan rond de 1,9% in de min. Australië is -0,3%. Op het valutafront is het redelijk rustig: euro/dollar 1,1015 en euro/yuan 7,6974.

De Fed heeft overeenkomstig de verwachtingen de rente ongewijzigd gelaten. Het rendement op US Bonds 10Y staat beneden de steun van 1,62%. Charttechnisch biedt dat ruimte voor een daling naar 1,46%. De kans is groot dat de rentemarkten erg volatiel zullen zijn, omdat de oorzaak van de beweeglijkheid buiten de fundamentals van de markt liggen.

