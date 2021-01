Koersen staan onder druk. Bitcoin is geen hedge

De markten beginnen tot bezinning te komen. Koersen staan onder druk. Deflatie in Japan. Gevaarlijke stijging bitcoin.

Toch vreemd. De aandelenmarkten werden de afgelopen jaren gedreven door maatregelen die oud-president Trump van de VS nam. Veel daarvan worden door president Biden teruggedraaid. Koersen zijn niet onder druk komen te staan, maar ze stegen. Wel begint de opgaande beweging vermoeidheidsverschijnselen te vertonen. Fundamenteel is het begrijpelijk. De VS kan China verwijten dat ze op basis van eerder afspraken onvoldoende heeft geïmporteerd ofwel de handelsspanningen zijn nog niet verdwenen. In Japan is sprake van sterke deflatoire krachten met een daling van de consumentenprijzen met 1,2% in december na een daling van 0,9% in november. In het VK staat het consumentenvertrouwen onder druk. In Australië is de detailhandelsverkoop met 4,2% gedaald in december na stijging van 7,1% een maand eerder.

In de premarket staan de Amerikaanse indices onder druk oplopen tot een verlies van 0,4% voor de Dow Jones. Nikkei -0,4%. Shanghai -0,3%, Sensex -0,6%, Hang Seng -1,3% en Australië -0,3%.

Spanning

Euro/dollar 1,2168. Euro/yuan 7,8803, hoger onder dreiging van oplopende handelsspanningen. Goud -0,4% op 1.862,22. Brent -1,2% op 55,41 dollar. Duitse Bunds +0,03 op min 0,50%. US Bonds onveranderd 1,11%. ECB-president Lagarde blijft de hand aan de geldkraan houden voor een monetaire irrigatie.

Bitcoin

Bitcoin/dollar +2,4% op 31.563. Er is een aanzet gegeven voor een doorbraak van de steun van 33.000. Bij een definitieve doorbraak kan de koers dalen naar de volgende steun van 26.000. De RSI staat onder druk en nog niet op het punt dat een krachtige herstelbeweging mag worden verwacht.

