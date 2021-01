Koersexplosie GameStop zet pro’s in hun hemd

Ongekend koersspektakel in GameStop. De pro’s werden in hun hemd gezet. Het begin van een golf?

Op Reddit is een groep beleggers actief die met elkaar communiceren via chatrooms als ‘Wallstreetbets’. Ze kopen vooral aandelen waarin flink short is gegaan door professionele beleggers, die daarmee de koers onder druk hebben gezet.

De 3 miljoen beleggers op Reddit zijn geen rebellerende groep, maar ze weten donders goed hoe aandelenmarkten functioneren. Met het opstapelen van longposities in GameStop hebben ze de baissiers naar de rand van de afgrond gedreven.

Meer 8.000% omhoog

De pro’s doen behoorlijk laatdunkend over de koersopdrijving. Beleggers zouden niet weten wat ze doen; het zal ze raken; het is een gevaar voor de totale markt. Maar hoe geloofwaardig is zo’n houding na een koersstijging over de afgelopen 12 maanden van iets meer dan 8.000% naar 347,51 dollar.

Natuurlijk kunnen vraagtekens worden geplaatst bij het beursspel dat wordt gespeeld. Echter, de pro’s moeten niet met het belerende, gekneusde vingertje wijzen naar beleggers die inspelen op grote shortposities in een aandeel. Het wordt veroorzaakt doordat shorts kunnen worden opgebouwd. Alleen dat verbieden, voorkomt dit soort van bewegingen. Shortposities zouden alleen mogen worden aangegaan door marketmakers en onder extreem zware condities door hedgefunds, beleggingsfondsen en beleggers.

Lachertje

Fundamenteel is de koersstijging natuurlijk een lachertje met een stijging van de fowarded koers/winst naar min 3.022. Het moet echter als een teken aan de wand worden gezien. Het beursspel zal zich niet beperken tot GameStop, wat wordt benadrukt door hetzelfde beursspel dat met AMC Entertainment wordt gespeeld met een koersstijging tot gevolg van 300% op een dag tot 301 dollar.

Chamath Palihapitiya, voorheen bestuurder bij Facebook en nu investeerder, slaat de spijker op zijn kop door te zeggen dat beleggers zich afzetten tegen het establishment van Wall Street. Het past bij het beeld van de tijd, en er is niet veel fantasie voor nodig om een overeenkomst te zien met de opkomst van crypto’s, social media en het groepsverzet tegen de regelzucht van sommige overheden. Zoals rellen veelal tijdelijk zijn, zijn dat ook deze koersexplosies. AMC Entertainment staat vanmorgen 26% lager op 14,61 dollar en GameStop staat 16% in de min op 292 dollar.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15710 berichten van Eddy Schekman

3 reacties op “ Koersexplosie GameStop zet pro’s in hun hemd ”

Terug naar het nieuws overzicht