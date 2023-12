Koersknal Oci. Waar liggen weerstanden?

Het aandeel Oci N.V. Shs (Netherlands) (Oci) steeg zeer sterk.

De koers ging met 20,9% omhoog en eindigde op 24,32 euro. Investtech: “Het aandeel is nooit meer op één dag gestegen sinds we de metingen startten op 14 maart 2013. Het aandeel is hiermee zes van de laatste zeven dagen gestegen. Technisch ziet het er echter niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn en een verdere daling is waarschijnlijk.”

De koersexplosie heeft te maken met de verkoop van bedrijfsonderdelen, een gerucht dat vorige week al ging. M/T Newswire: Oci zei maandag dat het ermee instemde om 100% van zijn indirecte belang in Iowa Fertilizer, een in de VS gevestigde greenfield-stikstofkunstmestfaciliteit, te verkopen aan Koch Ag & Energy Solutions voor een totaal van $ 3,6 miljard.

Weerstanden voor het aandeel Oci liggen op 26 en 34 euro.

Geschreven door: Eddy Schekman



