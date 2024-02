Koersontwikkeling PostNL is een blamage

Het aandeel PostNL NV (PNL) sloot op 1,30 euro na een kleine daling van 0,3%.

Investtech: “Het aandeel is hiermee voor de zevende dag achter elkaar gedaald. Het ziet er ook technisch gezien niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn, heeft weerstand rond 1,41 euro en een verdere daling is waarschijnlijk.”

PostNL is vooral aantrekkelijk omdat het een hedge is tegen economische risico’s: de overheid zal het bedrijf nooit laten omvallen. Het stelt niet veel voor op het gebied van innovatie, bruisend management, fundamenteel en charttechnisch. Het mag niet eens worden uitgesloten dat op zwakke beursdagen stappen worden gezet richting de 1 euro, de low uit 2020. Sindsdien is de koers per saldo met 7,7% gestegen bij een stijging van de AEX van 64,9%. Dat is een blamage.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19432 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht