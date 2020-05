Koersplaatje Twitter lijkt veel op begin 2016 (helaas)

Trump en Twitter zijn als twee T’s op een buik. Maar wat zegt de koersontwikkeling van Twitter over de mogelijk herverkiezing van VS-president Trump?

De zegestrijd van Trump in 2016 leidde tot een koersstijging van Twitter van 14 dollar in 2016 en tot 44 dollar in 2018. Daarna kwamen de eerste barsten in het vertrouwen van Trump. Vervolgens zag het er goed voor hem uit. America First en het weren van China leidde in 2019 tot een koers van boven de 2019.

Strijd

Inmiddels spelen andere dingen. Trump’s strijd tegen corona is niet overtuigend. Een paar maanden geleden prees hij de aanpak van de Chinese president Xi en voorzag hij dat de komst van het warmere weer het virus zou doden. Het is anders uitgepakt. Het coronavirus is ongevoelig voor het warmere weer. Net als elders in de wereld raken mensen gefrustreerd door de lockdowns.

Verdeel en heers

Trump is echter niet de man die een verbindende rol wil spelen. Hij houdt meer van verdeel en heers. In die strategie hoort zijn dreigende taal richting Xi. Het is altijd hetzelfde: als je niet luistert pak ik je geld af.

Dat is niet mijn stijl. Alleen al daarom zie ik hem liever verdwijnen dan blijven. Twitter’s koersplaatje van begin dit jaar heeft echter (helaas) veel weg van begin 2016: beuken tegen een steun en een lage stand van de indicatoren RSI en prijsmomentum. Begin dit jaar heeft het aandeel een aanval gedaan op de steun van 24 dollar. Daarna volgde een herstelbeweging naar 29 dollar.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14862 berichten van Eddy Schekman

Één reactie op “ Koersplaatje Twitter lijkt veel op begin 2016 (helaas) ”

Terug naar het nieuws overzicht