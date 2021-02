Koersschok Alfen zal nadreunen

Alfen daalde gisteren met 8,43% naar 71,70 euro. Het is nog niet voorbij.

Investtech: “Het aandeel is niet meer op één dag gedaald sinds 12 maart 2020, toen de daling 12,24% bedroeg. Het aandeel is hiermee zes van de laatste zeven dagen gedaald. Er was bovendien een hoge omzet. Totaal werd er voor ongeveer 80 miljoen euro in het aandeel gehandeld, wat vijf keer zoveel is als de normale omzet per dag. Technisch ziet het er echter goed uit.”

Minder groei

Het opslagbedrijf van energie zal dit jaar geen omzetgroei realiseren van 40%, wat aanvankelijk de bedoeling was, maar van 20-30%. Ook mooi, maar minder fantasievol om een extreem hoge koers/winst te handhaven. Minder groei staat nu eenmaal voor een lagere waardering. Ook de groei van 32% over 2020 naar 189 miljoen euro omzet was minder dan verwacht.

Verdubbeling

De aangepaste winst verdubbelde op 102 miljoen euro. Dat komt neer op 0,57 euro per aandeel. De koers/winstverhouding komt daarmee uit op 125,7. Dat is een waardering voor liefhebbers.

Een belangrijke steun ligt op 68 euro, zowel op basis van de beweging van de afgelopen 4 maanden als de afgelopen 1½ jaar. In een slecht beursklimaat, waar nog geen sprake van is, ligt na een doorbraak pas een sterke steun op 40 euro.

