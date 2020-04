Koersstijging RD Shell was mooi

RD Shell heeft gisteren volop kunnen profiteren van het prijsherstel van olie. Spring niet op de rijdende trein.

Shell staat op 18,20 euro niet ver meer verwijderd van de bovengrens van de bandbreedte van 19 euro. De RSI geeft aan dat het aandeel bijna overbought is. Analisten zijn bang dat de recente stijging van bijna 13% een tijdelijke opleving is. In de weekgrafiek staan SAR en trend nog onder druk.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14735 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht