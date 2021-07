Koersstijging Vivoryon lijkt niet te stoppen

Vivoryon Therapeutics schoot vrijdag met 17,06% omhoog naar 21.00 euro. Wat heb ik gemist?

Investtech: “We moeten terug naar 12 januari om een even grote stijging te vinden. Toen steeg het aandeel met 35,30%. Technisch ziet het er ook goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn, heeft steun rond 17.30 euro en een verdere stijging is waarschijnlijk.”

Bij een koers van 16,30 euro dacht ik dat beleggers wel zouden kiezen voor het fundamenteel gezondere Biogen. Een lezer reageerde met “Bij Galapagos hebben we gezien dat je ook in het voortraject goed kunt verdienen aan zulke aandelen en dat je beter op tijd kunt uitstappen, veel geneesmiddelprojecten stoppen namelijk als er niet genoeg positief effect van te verwachten is en/of er teveel bijwerkingen zijn, waardoor de kans op registratie en omzet ook gering wordt.”

Wie weet kan Vivoryon nog doorstijgen naar de oude top van iets boven de 24 euro in januari 2016. Ik blijft het volgen.

Geschreven door: Eddy Schekman

