Koersval Philips maakt een ding heel duidelijk

Philips is hard afgestraft nadat bij de Amerikaanse toezichthouder (FDA) is gebleken dat een gerepareerd apneu-apparaat niet aan de normen voldeed.

Tot op heden gaat het om een apparaat. Dus waar hebben we het over!

Het is een niet alleen een nieuwe tegenslag voor Philips, dat bezig is met een grote terugroepactie, maar ook een enorme blamage. De koers kwam in een vrije val met een verlies van 10,6% op 37,29 euro.

De koersval van Philips maakt duidelijk hoe kwetsbaar de aandelenmarkt momenteel is. Een tegenvaller is voldoende voor een krachtige daling. Op meevallers volgt een beperkte stijging. Chartanalyse is een middel – met al z’n beperkingen – om de bewegingskracht van een aandeel te beoordelen.

De koers van Philips kwam gisteren zowel op dag- als op weekbasis op een sterke historische low. Een verdere verzwakking mag niet plaatsvinden. De koers kan dan dalen tot beneden de 30 euro, maar dat is niet waarschijnlijk met een geraamde koers/winst van 22,4. Wie het aandurft begint met het schrijven van puts.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

