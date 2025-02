Koersval Philips zet AEX in de min

De AEX is woensdagochtend licht lager van start gegaan. Na vijftien minuten handelen stond de index 0,1% lager op 945,92 punten. Een koersval van Philips drukte de index in de min.

Voorbeurs publiceerden Philips, ASR en Vopak de resultaten over het afgelopen kwartaal. Philips heeft in het vierde kwartaal de omzet vlak zien uitkomen, maar verwacht dat de omzet in het lopende jaar wel zal aantrekken. De cijfers van Philips waren conform verwachting, maar toch ging het aandeel met 8,3% onderuit.

ASR maakte woensdag meevallende jaarcijfers bekend. Zowel het operationeel resultaat, de kapitaalgeneratie als de solvabiliteit van de verzekeraar is vorig jaar hoger uitgekomen dan verwacht. Ook is er een akkoord in het woekerpolisdossier bereikt. Het aandeel ging 3,5% omhoog.

Vopak rapporteerde een 18% lagere winst over het vierde kwartaal van 2024, €375,7 miljoen in totaal. Dat bleef achter bij de consensus onder vooraf gepeilde analisten. Het aandeel verloor ruim 3%.

De AEX ging gisteren 0,2% lager de dag uit. De AEX bereikte eerder op de dag een stand van 952,45 punten, maar de index kon die stand niet volhouden. ABN Amro, ING en Prosus waren de grootste stijgers, terwijl de chipfondsen de grootste dalers waren.

Smallcapper Theon was gisteren de blikvanger van Beursplein 5. Het defensie-aandeel won 13% op een nooit eerder geziene 17,24 euro, profiterend van het enthousiasme onder beleggers over de defensiesector. Theon is er dit jaar al ruim een derde op vooruit gegaan.

Wall Street was gisteren na de vrije dag van maandag weer open. De Dow Jones sloot uiteindelijk vlak, techbeurs Nasdaqpluste ging 0,1% omhoog en de S&P 500 eindigde met 0,2% winst op 6.129,58 punten. “Het enthousiasme voor Amerikaanse aandelen is volgens een onderzoek van Bank of America in vijftien jaar niet zo groot geweest en de weging van cash in de gemiddelde portefeuille van fundmanagers niet zo laag is geweest. Dat is wel een signaal om wat voorzichtig te worden. Met een koers-winstverhouding van meer dan 22 keer de verwachte winst voor de komende twaalf maanden en een historisch lage risicopremie, zien we weinig ruimte meer voor een sterke koersstijging van Amerikaanse aandelen en daarmee wereldwijde aandelen. Eind vorig jaar hebben we de weging van aandelen in de ING beleggingsstrategieën dan ook verlaagd, van overwogen naar neutraal ten gunste van obligaties”, zegt Simon Wiersma van ING.

De Aziatische beurzen stonden woensdag in de min. De Japanse Nikkei index daalde met 0,3% naar 39.151 punten, terwijl de beurs in Hongkong met 0,6% daalde naar 22.851 punten

