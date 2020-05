Koersval PostNL. Op weg naar het einde?

PostNL daalde gisteren aanzienlijk met 12,36% en sloot op 1,38 euro.

Investtech: “De vorige keer dat het aandeel net zoveel daalde was op 12 maart, toen de daling 13,84% was. Het aandeel keerde hiermee neerwaarts na zeven dagen met stijgingen. Technisch ziet het er ook niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn en een verdere daling is waarschijnlijk.”

Als PostNL niet PostNL zou zijn geweest, zouden beleggers op basis van de historische koersbeweging en de zoektocht naar nieuwe bodems kunnen concluderen dat de onderneming in de nadagen van haar bestaan zit.

