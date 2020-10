Koerswinst RD Shell verdampt snel

Na aanvankelijk een sterk positieve reactie op de kwartaalcijfers van RD Shell moest een groot deel van de winst worden ingeleverd. Aan het begin van de middag was de winst van 5% verdampt naar 1,4% op 10,22 euro.

Op kwartaalbasis mag de omzet van 44,7 miljard dollar een verbetering zijn, maar het is wel een halvering op jaarbasis. De aangepaste kwartaalwinst van 489 miljoen dollar is beduidend hoger dan de raming van 146 miljoen dollar, maar het valt in het niet bij de winst van 5,9 miljard dollar een jaar geleden. RD Shell keert een dividend uit van 0,1665 dollar per aandeel tegen eerder 0,16 dollar. Het mes gaat in de organisatie, maar waarin wordt gesneden is nog niet bekend.

Op bepaalde punten mogen de cijfers meevallen, maar het is teleurstellend dat men de mist niet klaart hoe de onderneming wordt omgevormd naar een moderne leverancier van energie. Het aandeel heeft duidelijk moeite om los te komen van de nog dalende trend van de ondergrens van de bandbreedte.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15439 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht