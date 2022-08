Koffiedrinkers houden vast aan hun zwarte goud

Zoals VOF De Kunst al zong in 1987 is een kop koffie voor veel mensen een ritueel dat ze niet snel bereid zijn op te geven. Ondanks dat consumenten door de hoge inflatie minder te besteden hebben staat de prijs van Arabica koffie dichtbij de hoogste piek in twaalf jaar. Bovendien heeft een lagere opbrengst van de oogst in Brazilië geleid tot een grotere meerprijs van Arabica ten opzichte van de Robusta koffieboon (zie grafiek). Om de consumentenprijs voor koffie onder controle te houden worden koffiebonen nu vaker met elkaar gemengd dan voorheen.

De fijnere en moeilijker te telen Arabica domineert de markt voor gemalen koffie, terwijl Robusta de markt voor oploskoffie domineert. Brazilië is als grootste Arabica producent leider in de koffiehandel met 40% van de wereldwijde export. Vietnam, de grootste producent van Robusta koffie, volgt met 16% van de wereldexport. De International Coffee Organisation (ICO) verwacht dat de consumptie dit jaar met 3,3% zal toenemen, terwijl het aanbod met 2,1% daalt en een tekort van bijna 3,1 miljoen zakken van 60 kg veroorzaakt.

De hogere prijs voor koffiebonen in combinatie met hogere transportkosten door de gestegen energieprijzen hebben gezorgd voor druk op de winstmarges bij grootgebruikers als Starbucks en Nestlé. Het effect was het grootst bij Starbucks, dat alleen Arabica bonen gebruikt. Nestlé zag de vraag naar zijn dure Nespresso-cups dalen, maar ving dat deels op omdat het bedrijf ook de grootste aanbieder ter wereld is van oploskoffie. In Nederland zagen we begin augustus een vergelijkbare invloed van de hogere kosten in de kwartaalcijfers van JDE Peet’s (het voormalige Douwe Egberts): de omzet steeg met 15%, maar de winst daalde. Op de beurs werd het aandeel desondanks beloond met een mooie plus.

De hogere prijs voor koffie is het meest voelbaar in de EU, waar wereldwijd verreweg de meeste koffie wordt gedronken. Volgens de Tall Latte Index, vergelijkbaar met de Big Mac Index, heeft Zwitserland de duurste Latte ter wereld en Turkije op dit moment de goedkoopste.

