Komende Week

Het wordt een drukke week in de VS met het rentebesluit van de Fed en het CPI-rapport centraal. Ook zullen de Bank of England, de Europese Centrale Bank, de Zwitserse Nationale Bank en de Bank of Mexico monetaire beleidsvergaderingen houden en zullen het VK, India en Zuid-Afrika inflatiegegevens vrijgeven. Beleggers zullen ook het economische sentiment van ZEW voor Duitsland en de detailhandelsverkopen en industriële productie voor China volgen. Ten slotte zullen flash PMI-metingen worden vrijgegeven voor grote ontwikkelde economieën, waaronder de VS, het VK, het eurogebied en Australië.

Bron: Trading Economics vertaald met computer

I n de VS vertraagt de inflatie op jaarbasis tot 7,3% in november, terwijl de maandelijkse CPI slechts met 0,3% zal stijgen. Tegelijkertijd steeg de kern-CPI waarschijnlijk met 6,1% op jaarbasis, het minste in 4 maanden. Ondertussen zullen de beleidsmakers van de Fed volgende week de rente met 50 basispunten verhogen, na vier opeenvolgende verhogingen van 75 basispunten. Maar als de inflatie blijft afnemen, kan in januari slechts een renteverhoging van 25 bp worden overwogen. De Amerikaanse centrale bank zal ook kwartaalprognoses vrijgeven voor de inflatie, de economie en het toekomstige beloop van de rentetarieven. De komende week bevat ook het rapport over de detailhandelsverkopen, met voorspellingen die wijzen op een daling van 0,1% op maandbasis, wat suggereert dat strengere financiële voorwaarden de consumentenvraag doen afnemen. Andere releases zijn de S&P Global manufacturing and services PMI, export- en importprijzen, industriële productie en Philadelphia Fed Manufacturing Index.

Elders in Amerika publiceert Canada de laatste woningbouwcijfers en de nieuwe huizenprijsindex voor november. Brazilië zal cijfers over het ondernemersvertrouwen rapporteren, terwijl de Centrale Bank van Mexico haar monetairbeleidsbesluit zal bekendmaken.

In Europa zullen alle ogen gericht zijn op het rentebesluit van de ECB, waarbij de markten een kleinere verhoging van 50 bp verwachten, na twee opeenvolgende renteverhogingen van 75 bp. Beleggers zullen ook nieuwe macro-economische projecties nauwlettend in de gaten houden. De Zwitserse Nationale Bank, de Norges Bank en de Centrale Bank van de Russische Federatie zullen ook een update geven over het monetaire beleid. Ondertussen zullen voorlopige PMI’s voor de eurozone, Duitsland en Frankrijk deze maand een vroege update geven over de activiteit in de particuliere sector, waarbij prognoses wijzen op een nieuwe krimp voor zowel de dienstensector als de industrie. Het zal ook interessant zijn om te volgen: het Zew Economic Sentiment voor Duitsland; de definitieve inflatiecijfers voor het eurogebied, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje; industriële productie voor Italië en de eurozone; en inflatie en definitieve ramingen voor de bbp-groei van Rusland voor Q3. Op het politieke front zullen beleggers de ontwikkelingen over het EU-gasprijsakkoord nauwlettend in de gaten houden in de aanloop naar een ministeriële bijeenkomst dinsdag. Het huidige voorstel dat wordt besproken is een plafond van € 220 per megawattuur.

In het Verenigd Koninkrijk zal de BoE naar verwachting donderdag een renteverhoging van 50 bp in de benchmarkbankrente aankondigen, na een jumbo-stijging van 75 bp in de vorige vergadering, wat de grootste stijging van de leenkosten in 33 jaar was. Andere belangrijke economische publicaties zijn het maandelijkse bbp voor oktober, waarbij de marktprognoses wijzen op een herstel van 0,4% na een krimp van 0,6% in september. Ook de inflatiecijfers zullen in de schijnwerpers staan, waarbij het jaarlijkse percentage zal dalen tot 10,9% ten opzichte van de pieken van 1981 van 11,1%. Ook de industriële productie, de werkloosheid, de winst, de detailhandelsverkopen, het GfK-consumentenvertrouwen en de flash-PMI’s voor december komen eraan.

In Azië zullen alle ogen gericht zijn op de Chinese industriële productie- en detailhandelsverkopen voor november voor meer inzicht in hoe strenge Covid-lockdowns de economie hebben beïnvloed. Andere releases omvatten het werkloosheidspercentage, de huizenprijzen en de investeringen in vaste activa voor de periode. In Japan zal de focus liggen op de Tankan Manufacturers Index, gegevens over buitenlandse handel en flash PMI-cijfers. In India wordt gewacht op de groei van de handelsbalans en de industriële productie, samen met de detailhandelsinflatie voor november, die naar verwachting zal vertragen maar boven de hoogste doelstelling van de RBI van 6% voor de 11e maand zal blijven. Elders kijken beleggers uit naar een reeks rentebepalende centrale bankvergaderingen die naar verwachting het besluit van de Federal Reserve zullen weerspiegelen. In Australië volgen beleggers: Westpac consumentenvertrouwen, flash PMI prints over december, NAB ondernemersvertrouwen en werkgelegenheidsrapporten over november. In Nieuw-Zeeland zal de focus liggen op Q3 bbp-groeicijfers en november PMI.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

