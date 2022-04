Koninklijke aandelen / wie gaan het worden

Vioolspelen voor een zakcentje en het verkopen van zolderspullen op een kleedje; Koningsdag is voor veel mensen ook weer een bescheiden verdienmoment. In het kader van de verjaardag van de koning vlooit Saxo Bank de markten af door een Oranje bril om koninklijke organisaties, kroonjuwelen en familiebedrijven te belichten.

In Nederland zijn er momenteel 623 organisaties, verenigingen en bedrijven die het predicaat ‘koninklijk’ voeren. Het predicaat is ingesteld in 1806 door koning Lodewijk Napoleon en daarmee de oudste koninklijke onderscheiding van ons land. Om in aanmerking te komen moet een organisatie onder andere over een goede financiële reputatie beschikken, minimaal honderd jaar in bedrijf zijn en een Nederlands bedrijf zijn.

Hieronder vijf bekende Koninklijke organisaties (op volgorde van populariteit onder Saxo Bank-beleggers).

Koninklijke Philips

Ingenieur Gerard Philips begon in 1891 gloeilampenfabriek Philips samen met zijn vader Frederik Philips. Philips werd snel groot doordat zij steeds meer producten ontwikkelden. Intussen produceert het Eindhovense bedrijf vooral medische apparatuur maar ook producten voor persoonlijke verzorging. Het aandeel Philips heeft momenteel veel last van de problemen met slaapapneu-apparaten waarbij ziekenhuizen inkoop uitstellen en vele apparaten teruggeroepen moesten worden.

Koninklijke Ahold

Ahold is een multinational met onder haar hoede o.a. Albert Heijn, Bol.com en Gall & Gall. Ahold fuseerde in 2016 met Delhaize Groep tot Ahold Delhaize, en behield daarbij de kroon. Ruim twee derde van de omzet van Ahold wordt buiten de landsgrenzen van ons koninkrijk gehaald. Ahold Delhaize is qua supermarktaandeel vijfde in grootte in de Verenigde Staten en vierde in Europa. Onlangs maakte Ahold bekend samen te gaan werken met bezorgdiensten Deliveroo en Thuisbezorgd.nl, om in te spelen op de groeiende trend van flitsbezorging.

Koninklijke KPN

KPN heette tot 1998 Koninklijke PTT Nederland NV en daarvoor Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie (afgekort PTT) en bevatte tot de afsplitsing van TNT Post in 1998 ook het nationale postbedrijf. Het telecombedrijf heeft een beurswaarde van 13 miljard en de groei van het aandeel heeft vooral te maken met de glasvezelambities van het bedrijf dat is gevestigd in Rotterdam.

Koninklijke DSM

Het speciaalchemiebedrijf Koninklijke DSM zag het levenslicht nadat de Nederlandse steenkoolmijnen hun deuren sloten vanwege de vondst van Gronings gas. DSM is momenteel ruim 27 miljard waard en besloot zich vorig jaar volledig op voeding te richten. Kortgeleden verkocht het Limburgse DSM daarom de divisie beschermende materialen voor 1,44 miljard euro aan het Amerikaanse Avient.

Koninklijke Heineken

Heineken is een Nederlandse multinational met ruim 300 biermerken en actief in 190 landen wereldwijd. De groene reus is na het Belgische Anheuser-Busch InBev de grootste brouwer ter wereld. Heineken werd hard geraakt tijdens de coronacrisis maar intussen is het aandeel weer op de weg terug naar de prijs van voor de pandemie. Zorgelijk voor Heineken is de stijgende graanprijs vanwege de oorlog in Oekraïne en reeds zijn prijsstijgingen voor een biertje aangekondigd.

Grote naam die ontbreekt in dit lijstje is Shell. Het bekende olie- en gasbedrijf was sinds 1890 ‘Koninklijk’, maar heeft er eind vorig jaar voor gekozen om volledig Brits te worden. Royal Dutch Shell werd daardoor Shell. ‘Bijzonder pijnlijk en betreurenswaardig’, noemde topman Ben van Beurden dit. Dat weerhoudt Saxo Bank-beleggers niet om in Shell te handelen. Shell staat stijf bovenaan de lijstjes van meest gewilde en meest verkochte aandelen, blijkt uit de meest recente Saxo Market Sentiment van april.

Airfrance-KLM ontbreekt ook in dit lijstje bedrijven met het kroontje, omdat alleen de Franse aandelen beschikbaar zijn via het Saxo-platform. Overigens verleende koningin Wilhelmina KLM het predicaat al direct bij oprichting om daarmee ‘het belang van de ontluikende burgerluchtvaart net na de Eerste Wereldoorlog’ te onderstrepen. Een unieke gebeurtenis.

Op de nominatie

Enkele voorbeelden van bedrijven die on track zijn om het predicaat Koninklijk te verdienen zijn chipmachinefabrikant ASML Holding, halfgeleiderbedrijf ASM International (ASMI) en betalingsbedrijf Adyen. Op volgorde van populariteit onder beleggers van Saxo Bank hieronder deze drie kroonjuwelen toegelicht.

ASML

ASML is sinds 1995 beursgenoteerd en is ontstaan uit een joint-venture van ASMI en Philips in 1984. Het is het belangrijkste Nederlandse hightechbedrijf. De chipmachinemaker publiceert keer op keer uitstekende resultaten met de prognose dat 2022 20 miljard omzet gaan brengen, voor het eerst in de geschiedenis van de Eindhovense fabrikant.

ASMI

ASMI is een leverancier van productiemachines voor de halfgeleiderindustrie. Het wordt beschouwd als een grondlegger van de Europese chipmachine-industrie, opgericht in 1968. Ook ASMI’s orderboek zit tjokvol en net als bij ASML is op dit moment de grootste aandacht voor het werven van medewerkers om aan de vraag te kunnen voldoen.

Adyen

Het Amsterdamse betaalverwerkingsbedrijf Adyen is relatief jong. In 2006 werd Adyen opgericht en twaalf jaar later luidde oprichters van der Does en Schuijff de gong op Beursplein. Het verzorgt online betaalsystemen op internet en is in 27 landen actief. Door het succes van Adyen sinds de beursgang verdrongen investeerders zich om het volgende Nederlandse techwonder te stutten. Er was zelfs sprake van een Adyen-effect. Intussen heeft Adyen flink te duchten van het Iers-Amerikaanse Stripe dat zich ook richt op corporates en van Mollie, dat zich vooral richt op het MKB.

