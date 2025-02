Koopsignaal Prosus

Prosus is YTD al met 11% gestegen. Vrijdag ging zijn belangrijkste investering, Tencent, flink omhoog op de beurs in Hongkong en daar profiteerde Prosus van. Investtech meent dat het aandeel totaal gezien technisch positief is voor de middellange termijn.

Investtech: “Prosus zit in een stijgende trend die lijkt door te zetten. Bij een neerwaartse reactie is er steun bij de bodem van het trendkanaal. Het aandeel heeft een weerstandsniveau verbroken en een koopsignaal gegeven volgens de lange termijn trading range strategie. Het aandeel heeft steun bij ongeveer 41,00 euro. De positieve volume balance, dwz een hoog volume op dagen met stijgingen en een laag volume op dagen met dalingen, is een positief signaal voor de korte termijn. De RSI is overbought, toch kan het aandeel blijven stijgen. Pas als de RSI weer daalt is dit een negatief signaal. De RSI is overbought, toch kan het aandeel blijven stijgen. Pas als de RSI weer daalt is dit een verkoopsignaal. Het aandeel is totaal gezien technisch positief voor de middellange termijn.”

