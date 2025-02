Koopsignaal voor Aperam

De cijfers van roestvaststaalproducent Aperam overtroffen vrijdag de verwachtingen van analisten. Bovendien hield het bedrijf vast aan zijn outlook. Het aandeel ligt er al een hele tijd goed bij en volgens Investtech is een verdere stijging van het aandeel waarschijnlijk.

Investtech: “Aperam sloot vrijdag 2.5% hoger op 29.02 euro. Het aandeel is hiermee voor de vierde dag op een rij gestegen en De afgelopen maand is het aandeel 15.1% gestegen. Het aandeel doorbrak de weerstand bij 28.89 euro in een rechthoek patroon. Dit genereerde een koopsignaal en een verdere stijging tot 33.48 euro in de loop van één jaar is waarschijnlijk.”

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht