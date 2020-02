Kopen?

Aandelenmarkten blijven onder zware druk staan met verliezen oplopend tot 3,5% in de premarket. Is dit het moment om te kopen?

Het heeft natuurlijk iets wrangs en onmenselijk om te kijken naar kansen op een aandelenmarkt als in het Westen het coronavirus mensen naar de keel grijpt. Aandelenmarkten zitten inmiddels in een correctiefase. Daarvan is sprake als een beurs met meer dan 10% is gedaald vanaf de high. Sinds WO2 is dat 26 keer voorgekomen met een gemiddeld verlies van 13,7%.

Bij een daling vanaf de high van meer dan 20% is sprake van een bear market ofwel een AEX van minder dan 500. De gemiddelde daling ligt boven de 30%. De bodem wordt bereikt in 14 maanden en het herstel duurt gemiddeld 24 maanden. Maar laten we eerlijk zijn. Het is statistisch gewroet, veelal gebruikt door analisten die hebben verzuimd een verkoopsignaal te geven.

Kopen?

Er is een aantal redenen aan te voeren waarom beleggers nu speculatieve aankopen zouden kunnen doen in mooie mandjes als indices.

Op de Chinese tv is vandaag gezegd dat men verwacht dat het coronavirus in april zal zijn bezworen. VS-president Trump heeft enkele weken geleden hetzelfde gezegd. Hij schreef dat toe aan de komst van het warmere weer.

Al enkele dagen staat in China het aantal sterfgevallen onder druk en genezen dagelijks meer mensen dan er ziek worden. Statistisch is sprake van een gunstige trend.

De chart voor de AEX toont dezelfde positieve indicatoren als augustus vorig jaar. De index staat beneden de ondergrens van de bandbreedte, de RSI geeft aan dat de markt oversold is en het prijsmomentum is doorgeschoten. Augustus vorig jaar begon de AEX aan een stijging van bijna 18%.

Voorlopig

Vooralsnog ziet de opening van de Europese aandelenmarkten er slecht uit nadat Amerika gisteren met 4% daalde. Ook Azië is weer flink in de min: Nikkei -3,5% en Shanghai, Hong Kong, Kospi en Australië rond de 2,5% lager.

Het is opvallend dat de euro aan kracht wint bij de verspreiding van het coronavirus. Euro/dollar is 1,0984 en euro/yuan is 7,7045. Goud doet weinig met een winst van 0,09% op 1.643,90. Brent schiet door met een verlies van 1,49% op 51,40 dollar, het laagste niveau sinds januari 2019. Duitse Bunds +0,008 op min 0,544%. US Bonds -0,04 op 1,259%.

