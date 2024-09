Koper: dalende rente en economische impulsen

Koperfutures stegen eind september tot ongeveer $ 4,3 per pond en zweefden in de buurt van het hoogste niveau in twee maanden, toen de jumbo-renteverlaging van de Amerikaanse Federal Reserve de wereldwijde economische vooruitzichten opdreef en een rally in risicovolle activa aanwakkerde. De markten wachten op mogelijke economische steun in China, de grootste koperverbruiker. Wat de bevoorrading betreft, hebben energietekorten in Zambia de productie van een van ’s werelds belangrijkste leveranciers van kopererts onder druk gezet.

Casper Burgering, econoom ABN Amro (samenvatting gemaakt met ChatGPT, hier het hele verhaal): De vraag naar kritieke metalen en mineralen die essentieel zijn voor de energietransitie zal de komende jaren sterk toenemen. De groei in de vraag naar metalen en mineralen, met name naar koper, grafiet, lithium, nikkel, kobalt en zeldzame aardmetalen, zal in alle toekomstscenario’s hoog blijven. De prijzen van deze transitiemetalen vertonen een hoge mate van grilligheid, maar de trend is over het algemeen positief. Met de groeiende vraag naar schone technologieën en de noodzaak om de energietransitie te versnellen, zal de druk op de metaalmarkten alleen maar toenemen.

Het belang van kritieke metalen en mineralen in de energietransitie kan niet worden onderschat. De beschikbaarheid van deze materialen is van cruciaal belang voor de productie van hernieuwbare energietechnologieën en elektrische voertuigen. Het is daarom essentieel dat er wordt geïnvesteerd in het veiligstellen van de aanvoer van deze grondstoffen en het stimuleren van recycling en material efficiency om de afhankelijkheid van primaire grondstoffen te verminderen.

De ontwikkelingen in de metaalmarkten zullen een belangrijke rol spelen bij het realiseren van een duurzame en klimaatneutrale toekomst. Het is van groot belang dat overheden, bedrijven en consumenten samenwerken om de overgang naar een groenere economie te versnellen en ervoor te zorgen dat de benodigde grondstoffen beschikbaar en betaalbaar blijven. De energietransitie is een complex proces dat vraagt om een integrale aanpak en continue investeringen in nieuwe technologieën en infrastructuur. Alleen zo kunnen we de uitdagingen van klimaatverandering het hoofd bieden en een duurzame toekomst veiligstellen.

