Koper nog koopwaardig na prijsverdubbeling?

Is koper langzamerhand niet toe aan een correctie? Sinds beging vorig jaar is de Copper ETC in Duitsland met 95% gestegen naar 33,90 euro. De markt is duidelijk overbought.

Baissiers durven hun handen (nog) niet te branden aan de explosieve stijging van de koperprijs na de verdubbeling van de prijs. Het is niet alleen maar de hoop op een stijgende economie, investeringen in infrastructuur en hogere inflatie wat de prijs aanjaagt. Er is volgens Monica Defend, research Amundi, een extra reden: een stijgende vraag door de verschuiving naar een groene samenleving. “Het jarenlange overaanbod slaat om in een tekort. De vraag naar het metaal zal de komende 20 jaar met 2% per jaar groeien, aangezien het noodzakelijk is voor de groene transitie, onder andere als energiegeleider. Koper producerende landen zullen naar verwachting de toenemende vraag niet kunnen bijbenen omdat dit nog steeds in een paar landen geconcentreerd is.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16112 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht