Koppijn van bitcoin

Bitcoin krijgt de ene na de andere klap te verwerken. Waar ligt de bodem? Kopen of dumpen?

Bitcoin denderde gisteren tot beneden de 32.000 dollar. Allerlei haussemotieven knappen als zeepbelletjes. Zo wordt de veiligheid van het netwerk ter discussie gesteld nadat het de FBI is gelukt om passwords te achterhalen van de hackers die het hadden gemunt op Colonial Pipeline, dat 5 miljoen dollar heeft betaald om de uitschakeling van haar systeem van pijpleidingen te voorkomen.

Hoewel dit een geweldig succes is dat navolging verdient, spelen ook andere zaken. Bitcoin kan te gemakkelijk worden gebruikt om geld wit te wassen. Het staat niet onder toezicht en kan daardoor een verstorende invloed hebben. Het is geen betaalmiddel, hooguit een betaalmiddel voor sommigen. De productie is niet milieuvriendelijk doordat het energie vreet. Landen als China zetten zich af tegen het gebruik van bitcoin, waarmee niet is gezegd dat digicurrency geen toekomst heeft. Daar komt bij dat bitcoin naar alle waarschijnlijk nooit die krachtige beweging had laten zien zonder het verruimende beleid van de centrale banken. (Het zegt dus iets over de risico’s van andere markten die op dezelfde wijze zijn gevoed.)

De grote uitslagen van bitcoin worden vooral veroorzaakt door marktwerking. Beleggers rennen achter elkaar aan, zowel in een stijgende als een dalende markt. De daling van boven de 60.000 tot beneden de 32.000 is daar en gevolg van. Voor bitcoin zal nooit en te nimmer een fundamenteel waardeoordeel kunnen worden uitgesproken.

Door de prijsdaling doet bitcoin een aanval op de low van begin dit jaar van 30.000 dollar. Op basis van de RSI en de Bollinger Bands kan worden gesteld dat daar een soort van bodem ligt. De vraag is echter wat de hoofdbeweging is ofwel vanuit welke low is de opgaande beweging naar 60.000 dollar begonnen. Afgaande op de RSI liggen diverse bodems tussen 4.000 en 10.000 dollar, waardoor een sterke steunniveaus liggen tussen de 20.000 en 25.000 dollar.

