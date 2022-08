Korte looptijd obligaties interessant

Nu de Europese Centrale Bank de negatieve beleidsrente achter zich laat, zouden beleggers Europese obligaties met een korte looptijd kunnen overwegen. Die bieden een hoger rendementspotentieel dan traditionele beleggingen in cash tegen een bescheiden risicoverhoging, meent Konstantin Veit, portfoliomanager bij ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco.

Aanhoudend lage en zelfs negatieve rentes hebben Europese beleggers de afgelopen jaren ertoe aangezet meer risico te nemen, enerzijds door te kiezen voor langere duration in de portefeuille en anderzijds door te kijken naar obligaties van een lagere kwaliteit.

Maar Veit meent dat beleggers tegenwoordig weer beter gecompenseerd worden voor het risico dat ze nemen. “Ruimere creditspreads en de herwaardering van de hogere beleidsrente van de ECB door zwakke groeivooruitzichten hebben gezorgd voor een veelbelovende omgeving, waar betere rendementen gehaald kunnen worden, zonder extra risico’s te nemen.”

Nog maar een jaar geleden, toen het einde van de obligatieaankopen door de ECB nog niet in zicht was en een renteverhoging nog ver weg leek, moesten beleggers ongeveer 6,4 jaar duration en spreadrisico nemen om een totale carry van 0,5% op hun beleggingen te realiseren. Vandaag is dat cijfer aanzienlijk veranderd en ligt het dichter bij 0,6 jaar duration en spreadrisico.

Actief beheer is volgens Veit in deze tijden een must. “We verwachten een heel ander macro-economisch klimaat dan in het recente verleden, vooral in vergelijking met de periode vóór de pandemie. Wij zullen waarschijnlijk kortere macro-economische cycli en cycli op de financiële markten zien met meer afwijkingen tussen landen, hetgeen voor beleggers leidt tot een aanzienlijk uitdagender omgeving.”

Met strategieën voor een korte looptijd kunnen beleggers diverse uitdagingen aangaan, variërend van het streven naar een hoger rendement dan bij traditionele beleggingen in cash tegen een bescheiden risicoverhoging, tot het verlagen van marktrisico en gevoeligheid voor stijgende rentes.

Geschreven door: Eddy Schekman



