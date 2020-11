Kotsmisselijk hoge k/w voor Just Eat Takeaway

Just Eat Takeaway sloot gisteren 3,13% lager op 87,76 euro.

Investtech: “Het aandeel is niet op een lagere koers gesloten sinds 22 juni. De afgelopen maand is het aandeel 14,71% gedaald. Het ziet er ook technisch gezien niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn, maar heeft marginaal de steun rond 89.00 euro verbroken.”

De kans op een succesvolle uitrol van een coronavaccin zet een rem op de groeimogelijkheden van het aandeel. De koers/winst bedraagt 177 op basis van 14 winstvoorspellingen. Zo’n waardering is niet te rechtvaardigen. Als haussiers kun je daar alleen maar duizelig en kotsmisselijk van worden, wat losstaat van het respect dat je kunt hebben voor de wijze waarop de onderneming zich heeft ontwikkeld met de implementatie van een hun visie.

De enige verklaring die voor de hoge k/w kan worden bedacht is dat het aandeel door enkele zakenbanken wordt gepimpt om overnames te kunnen financieren met de uitgifte van aandelen. Just Eat Takeaway is nog echt niet uitgegroeid.

