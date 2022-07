Kou is nog niet uit de lucht

Overstromingen in Australië, extreme droogtes in de VS en Afrika, meer koude periodes in Europa en meer regen in Azië. Het is weersfenomeen La Niña – met negatieve weerspatronen over de hele wereld – die weer eens van zich laat horen. De Visie van Casper Burgering, econoom ABN Amro.

En dit zou dan voor een derde opeenvolgende keer zijn. Een vrij unieke situatie. Want een ’triple dip’ La Niña – ofwel eentje die drie jaar op rij duurt – is sinds 1950 slechts twee keer voorgekomen, aldus Nature.com. Sommige meteorologen en wetenschappers menen echter dat vergelijkbare omstandigheden veel vaker gaan voorkomen naarmate de aarde verder opwarmt.

Kinderen hinderen

De deskundigen noemen het de ENSO-cyclus. ENSO staat voor de ‘El Niño-Southern Oscillation’, en bestaat uit twee tegengestelde fasen, die elke twee tot zeven jaar voorkomen: El Niño (ook wel: ‘kleine jongen’) en La Niña (u raadt het al: ‘klein meisje’), die vaak na El Niño verschijnt.

De El Niño is de warme fase van ENSO en de La Niña is dan (u raadt het al) de meer koudere versie. Omdat La Niña tegengesteld is aan El Niño wordt het soms ook wel ‘anti-El Niño’ en ‘El Viejo’ (de oude man in het Spaans) genoemd. Hoe het ook zij, de termen verwijzen naar meer variabiliteit in de temperatuur van het zeeoppervlak aan de oostkant van de Stille Oceaan. Beide gaan gepaard met extreem weer.

Bij het El Niño fenomeen stroomt warmer water bij Australië naar het oosten. Dit zorgt ervoor dat het zeewater voor de kust van Zuid-Amerika opwarmt. Hierdoor valt er minder regen in Indonesië, India en in Australië. Dit zorgt voor extreme droogtes en bosbranden. Maar aan het Amerikaanse continent valt dan veel meer regen. Bij een La Niña gaat het om een afkoeling van het zeeoppervlak. Boven Indonesië, India en in Australië neemt dan de regenkans toe (met overstromingen), terwijl de regenval afneemt in Noord- en Zuid-Amerika. Met meer droogte tot gevolg.

Donkere wolken pakken zich samen

Voorspellers van NOAA’s Climate Prediction Center, gaan uit van het zevende opeenvolgende bovengemiddelde orkaanseizoen. NOAA’s voorspelt een kans van 65% op een orkaanseizoen met meer dan normale activiteit. Ze wijten de verhoogde kans aan verschillende klimaatfactoren, waaronder de aanhoudende La Niña.

Met een derde La Niña nemen de zorgen ook op andere fronten weer toe. Zo komt het aanbod van veel grondstoffen komt bij een La Niña onder druk te staan. Nat weer in Indonesië, India en in Australië bedreigt de output van ijzererts, steenkool, nikkel, tin, rubber en de oogst van landbouwproducten (zoals, tarwe, uien en suiker). Bovendien leggen orkanen regelmatig de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico tijdelijk stil. Ook bedreigt droog weer op het Amerikaanse continent de oogst van tarwe, mais, sojabonen en koffie.

Warmer zeeoppervlak brengt echter ook een beter visseizoen aan de westkust van Zuid-Amerika. Dit trekt meer vis naar de oppervlakte, waardoor het vissen eenvoudiger wordt. En in Europa neemt de kans op kouder weer toe. Niet goed voor het klimaat, niet goed voor de portemonnee natuurlijk met deze hoge gasprijzen, maar wel goed nieuws voor de fanatieke wintersporter.

Zomerstilte

Maar zover is het nog niet. Laten we eerst deze zomer afwachten. Ik gok op een mooie zomer in Nederland en neem een langere pauze dan normaal. Eind augustus meld ik mij pas weer. Tot dan!

Deel dit artikel

Geschreven door: Economen ABN Amro Het Economisch Bureau van ABN Amro geeft regelmatig een schets van de stand van zaken, en de vooruitzichten, van 11 sectoren met in totaal 76 branches.

Bekijk alle 87 berichten van Economen ABN Amro

Terug naar het nieuws overzicht