Koude drukte om inflatie

Beleggers maken zich wel heel erg druk om de ontwikkeling van de inflatie.

Analisten en economen worden langzamerhand in hun hok teruggedreven. Fed-president Powell heeft tegen leden van het Amerikaanse Congres gezegd dat de arbeidsmarkt niet zal worden beschadigd door de aanstaande renteverhogingen. Dat is wel iets anders dan door economen wordt beheerd.

Bovendien moeten vraagtekens worden geplaatst bij de kracht van de stijging van de inflatie. Dat blijkt onder meer uit het model van Trading Economics. In alle landen in de G20 (behalve Saoedi Arabië) zal de inflatie eind dit jaar lager staan dan nu het geval is.

In China is in december de CPI gedaald naar 1,5% tegen een raming van 1,8% en 2,3% in november. Ook de Chinese PPI is gedaald naar 10,3% van 12,9% in november.

Geschreven door: Eddy Schekman

