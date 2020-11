KPN, het draait om maar een ding: glasvezel

KPN kan tijdens de strategie-update een heel simpel verhaal houden. Het gaat nog maar om een ding: glasvezel.

Het probleem is alleen dat de verbinding met glasvezel op verschillende manieren wordt verpakt om het gebruik van het netwerk commercieel uit te nutten. Die producten draaien om de kern heen: glasvezel. Dat erkennen is lastig, omdat je dan zegt dat je de toekomt te laat hebt ingezet.

In feite gaat het echter om een vaste of draadloze verbinding met het netwerk. Draadloos kan worden onderverdeel in WiFi en G4/G5. En met die verbindingen kunnen we thuiswerken, tv kijken, internetten, gamen, bellen, video’s bekijken enzovoort.

De toekomst is waarschijnlijk dat elke gebruiker voor een vast bedrag per maand via de kabel en mobiel onbeperkt gebruik kan maken van de glasvezel. Waarschijnlijk wordt dat niet de boodschap. KPN is geen bedrijf meer dat afgegeven doelstellingen nastreeft, maar een onderneming die voortdurend een klaagzang houdt over de gewijzigde marktomstandigheden.

