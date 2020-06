KPN hoogste niveau in 4 maanden

KPN sloot vrijdag 0,90% hoger met een slotnotering van 2,36 euro.

Investtech: “Het aandeel is niet op een hogere koers gesloten sinds 24 februari. Dit was de vierde dag op een rij dat het aandeel steeg. Technisch ziet het er echter niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn en een verdere daling is waarschijnlijk.”

Op dag- en weekbasis staat de koers vrijwel bovenin de bandbreedte.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

