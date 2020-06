KPN is niet extreem duur. Leuk om te traden en te staffelen

KPN heeft volgens Investtech de dalende trend verbroken.

“Het aandeel heeft steun rond 1,70 euro en weerstand rond 2,44 euro. Het aandeel is technisch gezien negatief voor de middellange termijn.”

De bandbreedte voor het aandeel bedraagt 1,70/2,70 euro. De koers/winst bedraagt 15,6 op basis van het resultaat over de afgelopen 12 maanden; de koers/boekwaarde is 3,8 en de koers/omzet is 1,7. Het aandeel is niet weg te denken en het is een systeembedrijf voor de samenleving.

Het is jammer dat technische ontwikkelingen de groeimogelijkheden aanzienlijk hebben beperkt. Een groei aantal smartphones heeft de mogelijkheid om via internet te bellen op basis van VoLTE, naast mogelijkheden als WhatsApp, Skype, Teams en Zoom. Hierdoor is buitenlandse expansie vrijwel zinloos geworden. Met Simyo (KPN-dochter) kun je onbeperkt bellen voor 7 euro per maand en kost een internetbundel van 10 GB nog maar 11 euro. De toekomst? Ik denk voor een vast bedrag per maand bellen en internetten met een 5G/WiFi-kastje in huis.

Het aandeel KPN? Het is niet extreem duur. Leuk om te traden en te staffelen door in beide gevallen onderin de bandbreedte het aandeel te kopen.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

