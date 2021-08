KPN nog ongevoelig voor concurrentie Delta

KPN sloot gisteren 0,61% hoger op 2,79 euro, het hoogste niveau sinds 6 mei.

Investtech: “Het aandeel is hiermee 19 van de laatste 25 dagen gestegen. Technisch ziet het er ook goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn. Een verdere stijging is waarschijnlijk.”

KPN is niet gevoelig voor het plan van telecombedrijf Delta om het aantal aansluitingen op hun glasvezelnetwerk te laten stijgen van 0,9 miljoen nu naar 2 miljoen in 2025. “Het nieuwe netwerk van Delta wordt uitgerust met een technologie waarop internetsnelheden van 10 gigabit per seconde mogelijk zijn. KPN biedt op zijn glasvezel nu snelheden tot 1 gigabit, net als Ziggo op de kabel”, schrijft het FD.

Het aandeel KPN staat momenteel hoog in de bandbreedte. De RSI nadert het niveau van overbought. Het aandeel noteert 16,3 keer de voorspelde koers/winst.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16354 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht