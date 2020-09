KPN voor de trade

KPN steeg woensdag met 2,84% tot 2,24 euro. Waar blijft de innovatie?

Investtech: “Het aandeel is niet meer op één dag gestegen sinds 30 april, toen de stijging 5,23% bedroeg. Het ziet er technisch gezien echter niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn.”

Traders zouden kunnen inzetten op een stijging van de koers naar 2,70 euro. De massa zal pas omgaan bij een stijging van de koers tot boven de 3 euro, want met een nieuwe top boven dat niveau wordt afscheid genomen van de daling die in 2008 is ingezet bij een koers van 7,40 euro.

Het is jammer, in ieder geval voor de fantasie van de haussiers, dat KPN qua innovatie niet uit een winterslaap wil komen. 5G is een techniek die haar in de schoot is geworpen en slechts hoeft te worden uitgerold. Desalniettemin komt het aandeel in aanmerking om als basis te dienen van een portefeuille, omdat de overheid de onderneming nooit zal laten omvallen vanwege de onmisbare technische infrastructuur.

