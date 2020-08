Krachtige groei Alibaba (niet duur)

Kopen, kopen, kopen. Dat gebeurt weer volop via het platform van Alibaba.

De Chinese online-gigant heeft over het afgelopen kwartaal de omzet met 34% zien groeien tot 19 miljard euro. Die groei ligt bijna op het niveau van voor de uitbraak van het virus. De winst per American depository share van 14,82 yuan is hoger dan de raming van 13,78 yuan.

“Chinese consumenten lijken weer bereid om de portemonnee te trekken”, stelt De Telegraaf. Macro-economische cijfers over de ontwikkeling van de retailsales wijzen nog op een voorzichtig koopgedrag. Er is wel sprake van een grote verschuiving van fysieke aankopen naar online, wat in belangrijke mate de groei verklaart. Mijn vrouw koopt nauwelijks nog iets op een Chinese markt. Tuinplanten, fruit, scheermesjes, koffie en een rollerpen voor mijn luxe Parker worden online besteld, en hooguit een dag later bezorgd. Toch is er wel een punt van zorg. Alibaba-CEO Daniel Zhang is beducht voor de Amerikaanse Chinapolitiek.

Alibaba noteert 257,97 dollar. Dat komt neer op 32 keer de winst. JD.com staat op 37 keer de winst, Amazon op 125x, Apple op 35x en eBay op 21x. Charttechnisch biedt het aandeel nog enige ruimte. Gezien de beschamend hoge bied/laat-spread van 2,6% kan beter in het aandeel worden gestapt na een correctie.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15209 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht