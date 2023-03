Krijg je nog waar voor je chips? ASMI en Besi

Halfgeleiders presteerden sterk begin 2023. Van de 24 Amerikaanse industriesectoren ligt het qua performance dit jaar alleen achter op de Automotive sector, waar Tesla zich na een flinke dip weer enigszins herstelt. In de Verenigde Staten wordt het herstel van de Semiconductor Index van NASDAQ (de SOX Index) geleid door NVIDIA, het best presterende aandeel van de S&P 500. De rally in de sector kent verschillende oorzaken: een minder slechte economische cyclus, de heropening van China en het door Chat GPT aangedreven AI-enthousiasme.

De halfgeleidersegmenten voor auto’s (EV) en industrie (automatisering) zetter naar verwachting hun groei met dubbele cijfers voort, een golf waar ASMI op meelift. Voor de sector compenseert dit de zwakkere vraag van wat traditioneel de grootste segmenten zijn: computers en draadloze apparaten.

Een pad vol onzekerheden

Voor de lange termijn blijven de vooruitzichten positief, maar de hogere waarderingen, de grote vraagtekens rond het Chinese herstel en de nog steeds lagere verkoop vragen om enige voorzichtigheid. De vraag naar chips vertraagt namelijk nog steeds, met naar verwachting een wereldwijde omzetdaling van 18% ten opzichte van 2022. Voor 2024 wordt een dubbelcijferige opleving verwacht . Het Amerikaanse beleid ten aanzien van China, is zowel in Europa als in eigen land een grote kopzorg voor de industrie, omdat China maar liefst 29% van de omzet van de sector vertegenwoordigt. Daarnaast voedt het stimuleringsbeleid van Biden de bezorgdheid dat het overcapaciteit in de sector vergroot.

eToro Marktanalist Jean-Paul van Oudheusden: “Het is een zorg die wordt gedeeld voor Nederlandse chipbedrijven. ASMI kondigde bij de presentatie van haar jaarcijfers aan extra geld uit te trekken om te investeren in toekomstige groei, maar zekerheid over die groei ontbreekt. Beleggers lijken het geloof in de zonnige vooruitzichten te delen, maar uit de stabilisatie van de koers blijkt dat beleggers betwijfelen of er nog heel veel meer in het vat zit. Voor Besi is de situatie anders. Het bedrijf uit Duiven zet in op Hybrid bonding machines, een nieuwe technologie waarmee met hoopt nieuwe groei aan te kunnen boren. Een belegging in Besi is meer risicovol, omdat het gaat om een techniek die zich nog niet op grote schaal heeft bewezen. Beleggers koesteren hoop op een hoger rendement als de aanpak aanslaat.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18318 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht