Kristina Hooper (Invesco): ‘Beleggers gaan meer risico’s nemen in 2024’

De markten hebben de vertraging van de wereldeconomie al gedeeltelijk ingeprijsd, maar er blijven in de eerste helft van 2024 nog flink wat vraagtekens over het verloop van de inflatie. Dat zegt Kristina Hooper, hoofdstrateeg bij vermogensbeheerder Invesco, in haar vooruitblik op komend jaar.

In haar basisscenario voor begin 2024 verwacht Hooper wereldwijd een toename van de risicobereidheid onder beleggers, en dat is gunstig voor aandelen. “Het feit dat de rentes waarschijnlijk weer gaan dalen is ook gunstig voor obligatiebeleggers.”

Hooper verwacht dat de economische groei in het eerste kwartaal van het jaar nog verder afneemt, om in het tweede kwartaal weer aan te trekken, te beginnen in de VS. “Als de inflatie afneemt en beleidsmakers beginnen met renteverlagingen, zullen risicovolle beleggingen opnieuw aantrekkelijker worden. Renteverlagingen en de dalende inflatie zorgen voor trendmatige groei in de tweede helft; een hoge groei verwacht ik vooralsnog niet. Dit gebeurt in combinatie met een stijging van de reële lonen.”

Aandelen

Binnen aandelen ziet Hooper de meeste kansen in opkomende markten, al verwacht ze dat aandelen uit ontwikkelde markten buiten de VS het ook niet slecht zullen doen. “Mijn voorkeur gaat uit naar waarde-aandelen, cyclische aandelen en small-caps. Wat sectoren betreft kijk ik naar discretionaire consumptiegoederen en technologie. Consumptiegoederen zijn nauw gecorreleerd met de economische cyclus, dus een economisch herstel zou deze sector ten goede komen, vooral omdat consumenten profiteren van de lage werkloosheid. Wij geven de voorkeur aan cyclische aandelen en waarde-aandelen in de eerste helft van het jaar, omdat de markten een herstel in de tweede helft van het jaar inprijzen. In de tweede helft van het jaar kunnen technologie- en groeiaandelen profiteren van een terugkeer naar trendmatige groeicijfers en dalende rentetarieven.”

Obligaties en valuta’s

Door kortetermijnzorgen over vertragende economieën en het vooruitzicht van dalende rentes geeft Hooper wat obligaties betreft de voorkeur aan hoogwaardige schuld met een lange duratie. “Op basis van historische precedenten is dit een aantrekkelijk moment om de rente aan de lange kant van de curve vast te zetten. Naarmate de desinflatie aanhoudt, zullen nominale obligaties het goed doen. In dit scenario kies ik voor schuldpapier in lokale valuta van opkomende markten, omdat die moeten profiteren van een verzwakkende Amerikaanse dollar. De verwachting is namelijk dat de Amerikaanse dollar verzwakt, omdat de markten nu anticiperen op verdere renteverlagingen door de Fed.”

Alternatives

Wat alternatieve beleggingen betreft, kijkt Hooper met name naar direct lending. “Dit vanwege de hoge rendementen, de variabele rente, de gunstige voorwaarden en de beschermingen voor kredietverstrekkers. Bescheiden wanbetalingspercentages moeten volgend jaar ook de weg vrijmaken voor een outperformance van distressed lending. Mijn voorkeur gaat uit naar leningen voor commercieel vastgoed; een interessante manier om toegang te krijgen tot deze markt. Dergelijke beleggingen kunnen het huidige gebrek aan financiering opvullen dat is ontstaan na de recente faillissementen van regionale banken. Hogere rentetarieven kunnen vastgoed onder druk blijven zetten, maar de fundamentals lijken te verbeteren. Wat private equity betreft, zijn beleggingen die zich op cashtransacties richten interessant. Reden hiervoor is dat we kansen zien voor groeibedrijven om kapitaal te verstrekken aan niet-beursgenoteerde bedrijven die anders zouden kiezen voor een notering. Gezien de toename van geopolitieke risico’s, zal goud komend jaar periodes van sterke prestaties hebben.”

