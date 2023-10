Kristina Hooper (Invesco): ‘Fed trapt op de rem’

De Fed lijkt de Amerikaanse tienjaars-Treasury in te zetten om de economie af te remmen, aldus Kristina Hooper, beleggingsstrateeg bij Invesco.

Afgelopen week brak de yield van Amerikaanse staatsobligaties door de grens van 5% heen. Volgens Hooper zijn hier twee redenen voor. Ten eerste anticipeert de markt op hoge rentes gedurende een langere tijd. De dot plot van september die renteverlagingen van 50 basispunten in 2024 impliceert, is de motor achter de huidige yieldstijging.

Daarnaast is er een mismatch tussen vraag en aanbod. De verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond zorgde voor een grootschalige uitgifte van Treasuries, maar tegelijkertijd nam de vraag van buitenlandse investeerders af.

Hooper is te spreken over de stijgende 10-jaarsrente, omdat het waarschijnlijk betekent dat de Fed de rente niet meer hoeft te verhogen. Beleggers buiten de VS vragen zich af hoe de hypotheekrentes, die meestijgen met de tienjarige Treasuries, de Amerikaanse consument zullen raken. Hooper verwijst echter naar de vastrentende hypotheken met een lange looptijd. De hypotheekrente van zo’n 90% van de Amerikanen ligt onder de 4% vast, dus de gevolgen blijven beperkt.

Wat staat ons verder te wachten? Hooper denkt dat de torenhoge langetermijnrendementen een teken van deze tijd zijn. Zodra er duidelijkheid komt over het beleid van de Fed, gaan de rentes weer dalen. Hooper rekent op meer duiding in de komende maanden, want ondanks de stevige toespraak van Powell vorige week, ziet de datagedreven Fed waarschijnlijk snel in dat een renteverlaging in de eerste helft van 2024 nodig is.

