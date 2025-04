Kristina Hooper (Invesco): ‘Het risico van een recessie stijgt met de dag’

Na Trump’s aankondigingen over de nieuwe importheffingen is de aandacht volledig gericht op de escalerende handelsoorlog. Om wat perspectief te bieden, delen Invesco’s hoofdstrategen Kristina Hooper, Oliver Collin en Kathy Kriskey hun inzichten over de gevolgen voor de wereldwijde markt, Europese aandelen en grondstoffen.

Het risico van een recessie stijgt met iedere dag dat de hoge importheffingen blijven bestaan. “We verwachten op korte termijn veel volatiliteit en een neerwaartse druk op risicovolle activa. Maar ook het risico op stagnatie is in Amerika toegenomen”, aldus Kristina Hooper, hoofdstrateeg bij Invesco. Toch zijn er ook positieve signalen. De datum waarop de heffingen van kracht worden verschillen nogal en dat voedt de veronderstelling dat de importheffingen vooral als onderhandelingsmiddel worden gebruikt, en mogelijk niet van lange duur zullen zijn. Bovendien hebben sommige landen aangegeven de invoerheffingen op Amerikaanse importproducten te verlagen.

Hooper verwacht op korte termijn een aanzienlijke neerwaartse druk op Amerikaanse aandelen en aandelen van landen met hoge heffingen. “De dollar gaat verzwakken en de vraag naar activa zal afnemen. Wij zien potentie in Europese en Chinese aandelen, ervan uitgaande dat stimulerend begrotingsbeleid de economische groei daar zal ondersteunen.”

Snelle oplossing cruciaal

De verwachting dat de heffingen van 20% voor Europa het verwachte positieve effect van de recent aangekondigde extra overheidsuitgaven in Duitsland in 2025 grotendeels teniet zullen doen, lijkt Oliver Collin, co-hoofd Europese aandelen bij Invesco, overdreven. Niettemin denkt ook hij dat er zeker gevolgen zullen zijn als er niet snel over de heffingen wordt onderhandeld.

“Vergeet intussen niet dat die Europese uitgavenplannen, zoals ReArm Europe en het Duitse plan voor extra investeringen in infrastructuur, al een reactie waren op de vijandiger houding van de VS tegenover Europa. We verwachten op korte termijn tegenwind door de heffingen, maar naarmate vraag en aanbod zich aanpassen aan de hogere prijzen, zal het effect waarschijnlijk verminderen. Niettemin blijft een snelle oplossing cruciaal.”

Volgens Collin onderstrepen de heffingen hoe belangrijk het is voor Europa om zelfvoorzienend te worden. “Gelukkig heeft Europa die uitdaging al opgepakt. De vooruitzichten voor het Europese bbp op de middellange tot lange termijn zijn dan ook een stuk beter dan na de wereldwijde financiële crisis het geval was”, aldus Collin.

Volgens Kathy Kriskey, grondstoffen-expert bij Invesco, ziet het er voor grondstoffen minder rooskleurig uit. De heffingen hebben gevolgen voor grondstoffen uit zowel de energie-, metaal- als landbouwsector. Hoewel ruwe olie en goud niet onder de heffingen vallen, blijven ze niet buiten schot. Dat komt doordat de zorgen over de wereldeconomie en de vraag naar grondstoffen alleen maar groter zijn geworden. Toch verwacht Hooper dat goud blijft stijgen tijdens deze (geo)politieke onzekerheid.

“De heffingen zijn hoger dan verwacht en worden nu gezien als plafonds, die langzaam kunnen zakken naarmate de onderhandelingen tussen Trump en individuele landen vorderen”, aldus Kriskey. Waar grondstoffen meestal een omgekeerde relatie hebben met de Amerikaanse dollar, ziet Kriskey nu dat beide verzwakken. China, als grootste afnemer van grondstoffen, heeft door de hoge heffingen veel last. Daarnaast zorgen mogelijke vergeldingsmaatregelen op de graanmarkt ervoor dat China minder Amerikaanse granen inkoopt.

Ook de industriële metalen worden geraakt door de heffingen. Zo bereikte de prijs van koper onlangs een recordhoogte in de VS, met als gevolg dat marktdeelnemers koper van de London Metals Exchange naar de VS overbrachten in afwachting van de Amerikaanse invoerheffingen. Tenslotte wijst Kriskey op wat stagflatie kan betekenen voor goud en andere grondstoffen. Bij stagflatie, de combinatie van hoge inflatie en trage economische groei, dienen goud en grondstoffen vaak als toevluchtsoord.

