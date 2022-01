Kristina Hooper (Invesco): ‘Mijn 10 voorspellingen’

Marktstrateeg Kristina Hooper van Invesco doet tien voorspellingen voor 2022. Helemaal bovenaan: de omikronvariant kan tegen juni 2022 het einde van de pandemie inluiden.

Op korte termijn is omikron een negatieve factor, met extra verstoringen in de toeleveringsketen en meer inflatie tot gevolg. Maar binnen enkele maanden kan omikron juist een positieve factor worden, als hij zo mild blijft als we tot nu toe hebben gezien. Hoewel ik zeker geen epidemioloog ben, lijkt het waarschijnlijk dat de ziekte zich snel wereldwijd zal verspreiden en als het ware voor groepsimmuniteit kan zorgen (met een sneller tempo dan welk vaccinatieprogramma dan ook), wat het einde van de pandemie kan inluiden tegen halfweg 2022.

De aandelen uit de opkomende markten zullen door omikron een zeer hobbelige start kennen in 2022, maar over het hele jaar zullen ze waarschijnlijk beter presteren dan aandelen uit ontwikkelde markten, inclusief aandelen uit de VS. De groei van de opkomende markten kan versnellen terwijl de economische groei in de VS en Europa vertraagt tot een normaler niveau. In tegenstelling tot vorig jaar zullen Chinese aandelen in 2022 waarschijnlijk een boost betekenen voor EM-aandelen, steunend op een nieuwe versnelling van China’s economische groei, dankzij een monetaire en budgettaire stimulus.

Ik verwacht ten minste één belangrijke geopolitieke crisis in 2022 (een invasie van Rusland in Oekraïne staat bovenaan de lijst van mogelijkheden), maar ik denk dat de markten daar al snel hun schouders over zullen ophalen. In de afgelopen jaren hebben alleen handelsconflicten een langere impact op de markten gehad, en zelfs dan was die van vrij korte duur.

In de eerste helft van 2022 komt er waarschijnlijk een correctie op de Amerikaanse aandelenmarkt, maar met een relatief snel herstel. Het is zo lang geleden sinds de laatste correctie van enige omvang dat de kans op een correctie is toegenomen – en die kans wordt nog groter aangezien de Federal Reserve in de eerste helft van 2022 het monetaire beleid begint te normaliseren en wellicht de rente gaat verhogen.

De volatiliteit op de wereldwijde aandelen- en obligatiemarkten zal toenemen naarmate de Fed haar monetaire beleid normaliseert. Maar ik denk dat de Fed positief kan verrassen door de schroeven minder strak aan te draaien dan de markten momenteel verwachten.

De Fed zal de rente in maart nog niet verhogen. Het is gewoon te vroeg, vooral gezien de verspreiding van de omikronvariant. De Fed lijkt echter wel te popelen om haar balans af te bouwen.

De cyclische aandelen kunnen het begin 2022 beter doen dan de defensieve en seculiere groeiaandelen in de VS, in afwachting van een herstel na omikron. Maar over het hele jaar zullen de groei-aandelen het winnen.

De inflatie in de VS neemt waarschijnlijk verder toe, vooral gezien de verspreiding van de omikronvariant en de mogelijke impact ervan op toeleveringsketens en arbeid. Maar tegen medio 2022 bereikt de inflatie een piek, waarna ze langzaam zal afnemen.

Ik denk dat de rente op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties eind 2022 hoger zal uitvallen dan nu, omdat de Fed het monetaire beleid begint te normaliseren.

Ten slotte verwacht ik dat er in 2022 nog meer belangstelling zal komen voor duurzame beleggingen, deels door de drastische versnelling van de invoering van elektrische voertuigen in de VS, Europa en China.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16902 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht