Kristina Hooper (Invesco): ‘Vijf goede voornemens voor 2023’

2022 was – om met de woorden van wijlen Queen Elizabeth te spreken – een “annus horribilis” voor zowel aandelen als obligaties. Kristina Hooper, hoofdstrateeg bij vermogensbeheerder Invesco, heeft vijf goede voornemens voor beleggers die van 2023 wél een succesvol jaar willen maken.

1. Blijf altijd positief

De grootste fout die beleggers tijdens de financiële crisis maakten was dat ze hun aandelen probeerden te verkopen toen die crashten. Daarmee kochten ze hun eigen verlies en liepen ze juist de wederopbouw van de aandelen mis. 2023 wordt een onvoorspelbaar jaar, zowel op geopolitiek als op economisch gebied. Houd in je achterhoofd dat wat er ook gebeurt, de markt er uiteindelijk altijd weer beter uitkomt.

2. Wees overal op voorbereid

De sfeer op de beurs kan snel omslaan; de achterblijvers van vandaag, komen morgen misschien als grote winnaars uit de bus. Zorg er dus voor dat je portefeuille goed gediversifieerd is en dat je belegt in zowel obligaties en aandelen, als in cash. En wees natuurlijk vooral aanwezig in assetklassen die over het algemeen beter presteren, zoals opkomende markten.

3. Er is geen ‘perfect’ instappunt

Het is een van de meest gestelde vragen: heeft de markt de bodem al bereikt? Beleggers zijn duidelijk op zoek naar het perfecte moment om in te stappen. De realiteit is echter dat je pas weet dat de markt op zijn dieptepunt zat, wanneer hij alweer opkrabbelt. We gaan weer een volatiele periode tegemoet en het is afwachten tot centrale banken – met name de Fed – op de pauzeknop drukken. Daarnaast worden de winstcijfers waarschijnlijk naar beneden bijgesteld, wat ook voor meer volatiliteit zorgt. Of je nu een institutionele of particuliere belegger bent, Dollar Cost Averaging (periodiek beleggen) kan een verstandige optie zijn.

4. Obligaties bieden vaste inkomsten

Het voordeel van het agressieve rentebeleid van de Fed is dat het nu makkelijker is om een vast inkomen uit obligaties te halen dan begin vorig jaar. Assetklassen als investment grade, gemeentelijke obligaties en high yield van hoge kwaliteit bieden een redelijk solide rente. Maar beleggers kunnen ook kiezen voor REIT’s of dividendaandelen.

5. Maak een beleggingsplan en houd je daaraan

Een opgeschreven strategie zorgt voor structuur en discipline. Dat betekent het opstellen van een beleggingsplan, je aan dat plan houden en zorgen voor voldoende inleg. De portefeuilleprestaties op lange termijn en je beleggingsdoelstellingen behalen, zijn het bijproduct van deze gedisciplineerde aanpak, zelfs in combinatie met het oncontroleerbare verloop van financiële markten.

