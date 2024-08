Kun je als Nederlander makkelijk vastgoed in Dubai kopen?

Vastgoed wordt gezien als een van de beste investeringen. Niet zo gek natuurlijk, aangezien de bevolking sneller groeit dan het aantal woningen dat erbij komt.

In dit artikel bekijken we specifiek wat de mogelijkheden zijn voor het kopen van vastgoed in Dubai en waar je op moet letten, zonder dat je er zelf woont.

Vastgoed Dubai kopen

Als je interesse hebt om een appartement, studio of villa te kopen in Dubai, dan is het verstandig om eerst eens te praten met een professional. Kies in dit geval niet voor een reguliere makelaar, maar voor een bedrijf dat ook verstand heeft van investeringen. Op deze manier kun je advies krijgen over vastgoed Dubai dat past bij je investeringsstrategie en andere behoeften. Misschien wil je de woning zelf wel gaan gebruiken voor vakantie en op overige momenten verhuren, of zoek je juist naar een verblijfplaats voor de toekomst.

Kies voor een partner waarmee je eenvoudig kunt communiceren, zodat ook eventuele risico’s en nadelen duidelijk zijn. Het gaat tenslotte om grote bedragen, waardoor je er natuurlijk wel zeker van wil zijn dat je de juiste keuze maakt. Kortom, een adviseur die Nederlands en/of Engels spreekt en goed bereikbaar is. Zodat je al je vragen kunt stellen en ook een duidelijk antwoord krijgt.

De mogelijkheden

Als we kijken naar de opties voor Nederlanders, dan heb je de keuze uit appartementen, villa’s, villaments (appartementen met het gevoel van een villa), hotelkamers en studio’s. Wat interessant is hangt uiteraard af van het doel van de aankoop. Wil je deze verhuren aan toeristen, dan is de locatie een prioriteit. Wil je er later zelf in gaan wonen, dan kun je meer rekening houden met je eigen wensen.

Zie je het echt als een investering, dan kun je tevens de statistieken erbij halen. Zo is Jumeirah Village Circle een locatie met een hoog bruto huurrendement, waarbij je kunt denken aan een huurprijs van ongeveer 50.000 dirham. Dit komt neer op ongeveer 1.000 euro per maand voor één slaapkamer (aan de hand van de wisselkoers op het moment van schrijven). Met als belangrijk bijkomend voordeel, dat je als individuele investeerder geen belasting hoeft te betalen over deze inkomsten.

De kosten

Het beschikbare budget speelt natuurlijk een grote rol bij het selecteren van een pand. Bij een appartement kopen Dubai moet je denken aan prijzen vanaf een half miljoen dirham (125.000 euro), die kunnen oplopen tot 29 miljoen dirham of meer. Als we terugblikken op de Jumeirah Village Circle, dan koop je in de Hillmont Residences een appartement met één slaapkamer vanaf 730.000 dirham, oftewel rond de 182.500 euro. Dit is inclusief het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes.

Natuurlijk zijn er ook appartementen te koop in veel hogere prijsklassen, maar met dit voorbeeld willen we laten zien dat het kopen van vastgoed in Dubai echt niet alleen voor de allerrijksten is weggelegd. En er dus ook voor Nederlanders veel mogelijkheden zijn. Of het nu voor de verhuur is of als je op zoek bent naar een mooie woning in een veilige en/of gezinsvriendelijke omgeving. Meer informatie en tips over investeren in vastgoed, vind je hier.

