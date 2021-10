Kunstmatige intelligentie, wie wint?

Wat is de impact van kunstmatige intelligentie en algoritmes op particuliere beleggers? Professor Albert Menkveld duidt tijdens zijn keynote op de BelegersFair de pijnpunten én verduidelijkt de voordelen.

Vermogensbeheerders kunnen er met grote computers enorme hoeveelheden data mee doorspitten op zoek naar verbanden en nieuwe mogelijkheden. Flitshandel drijft erop en investeringsstrategieën worden ermee bepaald. Wordt beleggen puur klinisch en een kwestie van wie de grootste computer heeft, en daar het snelst de beste informatie van ontvangt… én dan sneller dan de computer die mogelijkheid kan grijpen om er daadwerkelijk (hoe kort dan ook) geld mee te verdienen?

Professor of Finance Albert Menkveld (Vrije Universiteit Amsterdam) zal de pijnpunten duiden en de voordelen verduidelijken!

Deze sessie vindt plaats van 14.40 tot 15.00 uur.

Spreker: Albert J. Menkveld

Professor of Finance bij de Vrije Universiteit Amsterdam

Albert Menkveld is hoogleraar Finance aan de Vrije Universiteit Amsterdam en verbonden aan het Tinbergen Instituut. In 2002 promoveerde hij op het Tinbergen Instituut (Erasmus Universiteit Rotterdam). Hij was meerdere jaren actief als gastonderzoeker bij verschillende Amerikaanse universiteiten (NYU, Wharton en Stanford). Zijn onderzoeksagenda daarbij was en is gericht op onder andere effectenhandel, prijsvorming en financiële econometrie. Als internationaal erkend onderzoeker heeft hij zowel de belangrijkste Nederlandse subsidies – Veni 2004, Vidi 2007, en Vici 2018 van het NWO en de Piersonpenning van de Koninklijke Nederlandse Economische Vereniging – als internationale ‘prijzen’ – denk aan de Lamfalussy-beurs van de ECB (2003) en de Joseph de la Vega-prijs van de Federation of European Exchanges (2001) – in de wacht gesleept.

Het afgelopen jaar was hij de meest publicerende econoom en wel in verschillende tijdschriften, zoals de Journal of Political Economy, de Journal of Finance, de Journal of Financial Economics en de Review of Financial Studies. Voorheen was hij ook al lid was van het Executive Committee van de European Finance Association (EFA; 2014-2016), Group of Economic Advisors van de European Securities and Market Authority (ESMA; 2011-2014), en lid van de academische raad van de Autorité des Marchés Financiers (“Franse AFM”; 2004-2016). Momenteel is Albert Associate Editor bij het Journal of Financial Economics en Research Fellow bij het Centre for Economic Policy Research (CEPR).

