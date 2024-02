Kwartaalcijfers aanjager AEX, Adyen +17,5%

De AEX weet vandaag meer dan 1% aan te trekken door meevallende kwartaalcijfers waardoor ArcelorMittal met 4,5% steeg, Unilever met 3,3% en Adyen zelfs met 17,5%

Uit een onderzoek van Natixis IM onder 500 investment professionals in 26 landen met een beheerd vermogen van 3.480 miljard dollar blijkt, dat onzekerheid het dominante thema blijft voor professionele beleggers in 2024. “Het aantal professionele beleggers dat denkt dat een recessie vermeden kan worden, is het afgelopen jaar met 20% gestegen. Toch denkt bijna de helft van de ondervraagden (49%) nog steeds dat het onvermijdelijk is. Meer dan de helft van de respondenten (51%) is begonnen met het gebruik van AI om hun analyses te ondersteunen, en 73% gelooft dat AI hen zal helpen investeringsmogelijkheden te ontgrendelen die voorheen niet duidelijk zichtbaar waren. Meer dan de helft (54%) voorspelt renteverlagingen in 2024, waarbij 75% zegt dat timing cruciaal is om ervoor te zorgen dat inflatie niet opnieuw wordt aangewakkerd.”

Markten

Amerikaanse futures liggen nauwelijks boven het slot van gisteren. De vrees voor een tussentijdse correctie neemt toe. Het beeld voor Europa is nauwelijks anders. Hoe anders is Azië: Nikkei +2,2%, Shanghai +1.3%, CSI 300 +0,6%, maar Hong Kong -1,4%. In China zijn de consumentenprijzen in januari met 0,8i% gedaald tegen een raming van -0,5%. Producentenprijzen daalden met 2,5%. Beleggers denken dat China door lagere prijzen de binnenlandse economie en export een impuls wil geven. Euro/dollar +0,1% op 1,0779. Brent +0,3% op 79,43 dollar.

Geschreven door: Eddy Schekman

