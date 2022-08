Laat u inspireren door de Beurs van Berlage

De BeleggersFair en de Beurs van Berlage vormen een uitstekende combinatie. In 1903 was het Amsterdamse rijksmonument al een bruisende handelsplaats en in 2022 is dat niet anders.

Ook dit jaar kunt u weer in de Beurs van Berlage Amsterdam terecht voor beleggingstips en -visies. De Beurs van Berlage, gelegen aan het Damrak en Beursplein in het centrum van Amsterdam, ademt historie en karakter. Het Amsterdamse bestuur besloot in 1896 een nieuwe beurs te bouwen. Het gebouw werd ontworpen door architect en stedenbouwkundige Hendrik Petrus Berlage.

Vanaf 1903 vond er de goederen- en graanbeurs en de effectenhandel plaats. In de loop van de tijd is er in de goederenbeurs nog plaats ingeruimd voor de verzekeringsbeurs en valutahandel. In 1912 vertrok de effectenbeurs naar het nieuwgebouwde pand aan Beursplein 5. Daarna vertrokken geleidelijk aan ook de andere beurzen. Vandaag de dag is de Beurs van Berlage uitgegroeid tot een drukbezochte congreslocatie.

Alleen al door de locatie is de Beurs een bezoek waard aan de BeleggersFair. Laat u op 4 november inspireren door de handelssfeer uit de oudheid, terwijl u flaneert langs de voormalige handelsnissen waar beleggers hun handel dreven. Een ticket voor de BeleggersFair besteld u hier.

