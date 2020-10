BeleggersFair Online: Laatste kans om GRATIS in te schrijven (geen grap)

Aankomende vrijdag 30 oktober is het zover, dan vindt de zesde editie plaats van de BeleggersFair, onder leiding van dagvoorzitter Charles Groenhuijsen. Geheel online. Geheel gratis.

De BeleggersFair 2020 is nu al een unieke gebeurtenis, omdat deze geheel online plaatsvindt. Uiteraard blijft het programma wel vertrouwd. Ook dit jaar is er ruim aandacht voor uw beleggingskansen in het komende jaar. Daarnaast worden er Gouden Tips gegeven, zijn er talkshows vol opinie en debat en kunt u gratis masterclasses bijwonen.

Ook kunt u de (virtuele) beursvloer bezoeken. De partners van de BeleggersFair zijn hier aanwezig om direct mee te videobellen, afspraken mee te maken, te chatten en informatie op te vragen.

Een ander vertrouwd gezicht is die van de dagvoorzitter: journalist Charles Groenhuijsen. Net als in 2018 zal hij de sprekers en beleggingsexperts zeker kritisch aan de tand voelen, zodat u als kijker zo geïnformeerd mogelijk bent. En uiteraard biedt Groenhuijsen als kenner van de VS een unieke invalshoek over de Amerikaanse politiek en economie.

Tickets voor de BeleggersFair zijn dit jaar gratis! Er is dus geen enkele reden om dit jaar geen digitaal bezoek te brengen aan hét grootste digitale beleggersevent van Nederland!

