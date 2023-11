Lagarde blijft inzetten op inflatie van 2%

Het is te hopen dat ECB-president Lagarde gelijk krijgt over de ontwikkeling van de inflatie. Niemand zit te wachten op weer sterk stijgende prijzen.

De verwachting is dat de inflatie in 2025 de doelstelling zal hebben bereikt. Dat heeft Lagarde gezegd in een interview met de Griekse krant Kathimerini. Een inflatie van 2% blijft haar uitgangspunt. Het beleid van de ECB blijft daarop afgestemd.

Het model van TradingEconomics is echter minder positief. Het model sluit een daling tot iets beneden de 2% niet volledig uit. Echter, de bovengrens van de verwachting ligt op 8%.

De werkelijke ontwikkeling zal afhangen van een eventuele escalatie van de spanningen in het Midden-Oosten en in mindere mate van die in Oekraïne. De chart voor de olieprijs voorspelt in ieder geval weinig goeds. Veel analisten houden rekening met een stijging van Brent tot 110 dollar in 2024 tegen 84,31 dollar vanmorgen. Een prijsstijging tot 150 dollar is mogelijk op basis van de gecombineerde trendanalyse van Elliott Wave en Fibonacci.

